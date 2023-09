Incendie dans la forêt de la Double : le septuagénaire soupçonné relaxé par le tribunal de Périgueux

Pour le ministère public, le faisceau d'indices ne laisse aucun doute sur la culpabilité de l'homme de 72 ans. Pour l'avocate du prévenu, les approximations ne permettent pas justement de condamner celui qui est suspecté d'incendie. Le tribunal de Périgueux s'est finalement rangé ce mardi après-midi du côté de la défense. Le retraité est relaxé : il n'est pas déclaré coupable du feu qui a brûlé 150 m² à La Roche-Chalais, en pleine forêt de la Double, le 6 mai dernier.

L'ancien maçon et bûcheron est pourtant retrouvé par les gendarmes à 50 m du départ de feu, allongé dans les résineux et feuillus du lieu-dit Martillac, une béquille à côté de lui et un briquet dans sa chaussure droite. Quand les gendarmes viennent frapper à la porte de la ferme où il vit avec son frère, à quelques centaines de mètres de l'incendie, ce frère demande spontanément : "Vous l'avez retrouvé ?". Il raconte aux enquêteurs que son frère ne part jamais se promener. Il pense qu'il est à l'origine des deux autres feux des jours précédents, au lieu-dit La Grave notamment.

Suspecté d'incendies il y a 10 ans

Le frère du prévenu n'est pas le seul à le croire coupable : son ex-belle-sœur en est persuadée aussi, elle appelle même en pleurs le voisin des deux frères le lendemain pour en parler. C'est la parcelle de ce voisin qui a brûlé justement - qui s'est constitué partie civile pour le procès. Ce voisin rappelle aux enquêteurs le passé du retraité : il a été pris en flagrant délit de mise à feu il y a une dizaine d'années, toujours à La Roche-Chalais. Un ancien gendarme se souvient l'avoir suspecté d'une trentaine d'incendies dans la zone, car c'était à chaque fois le même mode opératoire. Ces faits n'ont pas été retrouvés par la justice.

La substitut du procureur Anaëlle Jaccard soutient que le prévenu "se contredit tout le temps". Les raisons de sa présence auprès du départ de feu sont différentes à chaque audition. Un coup, il est allé voir si la fumée ne venait pas de ses bois, ou de ses chênes, et il a fait un malaise et n'a pas pu se relever. La fois suivante, il raconte avoir voulu regarder une partie de chasse. "Il n'y a rien qui tient", ajoute le parquet. Le septuagénaire justifie la présence du briquet dans sa poche par le fait d'être fumeur, mais n'a pas de tabac sur lui au moment où il est retrouvé par les gendarmes.

Problèmes de mémoire et alcool

Le prévenu n'est pas présent à l'audience, il a des problèmes de santé et ne peut pas se déplacer. La présidente Amal Abou-Arbid trouve cela "dommage". "Nous aurions aimé lui poser des questions." Aux enquêteurs lors de ses auditions, le retraité explique ses aller-retour sur ses différentes versions des faits par des "problèmes de mémoire". "Il se souvient de ce qu'il veut Monsieur", appuie la substitut du procureur.

Anaëlle Jaccard rappelle que l'homme de 72 ans a une addiction à l'alcool : il boit un litre de vin par jour. Ce soir-là, il a 0,86 g d'alcool par litre de sang. Il a bu **un verre de vin et un "Ricard" au repas de midi. L'alcool "peut jouer le rôle de passage à l'acte", plaide le parquet.

Retrouvé 1h30 après le départ de feu

Un faisceau d'indices pour la substitut du procureur donc, des preuves approximatives pour l'avocate du prévenu. La soirée du retraité est simple, plaide-t-elle : "Il sort, il voit le feu et il tombe." Surtout insiste Maître Anne Bonis : le retraité est retrouvé dans les feuillus par les gendarmes, une heure et demie après le départ de feu. Le tribunal suit la demande de relaxe de l'avocate de la défense. Le parquet avait requis 10 mois de prison avec un sursis de deux ans.