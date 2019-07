Dordogne : Incendie dans une usine de papier à la frontière de la Gironde

Un incendie important s'est déclaré peu avant 16h ce jeudi dans l'entreprise Corenso à Moulin-Neuf en Dordogne. L'entreprise fabrique du carton et du papier. Près de 50 sapeurs pompiers sont sur place. Il n'y a pas de blessé.

Un incendie s'est déclaré ce jeudi après-midi vers 15h45 à l'entreprise Corenso à Moulin-Neuf en Dordogne, à la frontière avec la Gironde. Cette entreprise fabrique du papier et du carton. Le feu a pris dans des balles de papier entreposées à l'extérieur de l'usine, dans un espace de stockage en plein air. 800 tonnes de papier seraient actuellement en train de brûler.

46 pompiers sur place

Quarante six pompiers sont actuellement sur place pour lutter contre l'incendie Selon le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, il n'y a aucun blessé. L'incendie serait dû à un phénomène d'auto-combustion, lié à la chaleur et à l'humidité du papier.