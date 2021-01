Dordogne : inquiétude après des "rodéos" urbains à Marsac-sur-l'Isle

La procureure de la République de Périgueux Solène Belaouar tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète de la recrudescence de "rodéos urbains" à Marsac sur l'Isle, souvent en plein jour sur les parkings des grandes surfaces notamment.

Souvent des jeunes parfois mineurs, qui utilisent des mobylettes ou même des engins qui n'ont théoriquement pas le droit d'aller sur la route. Le dernier épisode en date, c'était ce week-end, samedi et dimanche 2 et 3 janvier. Et si la procureure s'inquiète, c'est que lors d'un précédent rodéo il y a une dizaine de jours, un jeune s'est blessé après avoir percuté une voiture. Elle estime que cela relève de la mise en danger d'autrui.

Le maire va écrire au chef de la police

Le maire de Marsac lui s'apprêtait justement à écrire au chef de la police de Périgueux car il a remarqué d'autres rodéos, souvent le soir, sur certaines routes de la commune, comme l'explique Yannick Bidaud: "On m'a signalé sur le secteur de la route du Chambon et de la route de l'évêque, des jeunes qui s'amusent à faire des courses d'engins divers, comme des trottinettes électriques, de véhicules électriques, cyclomoteurs, etc... Donc les voisins s'en sont plaints. Et moi je vais envoyer un courrier au directeur départemental de la sécurité publique pour lui demander de passer sur le secteur pour pacifier un peu tout cela. D'autant plus que selon mes indications, cela intervient après 20h, heure où normalement le couvre-feu est d'actualité. On a même quelque fois des jeunes qui font des courses de voiture, mais sans que cela aille jusqu'aux rodéos que l'on peut voir dans les grandes métropoles" dit le maire.

Le maire demande plus de patrouilles dans le secteur. Et une vérification aussi dans la plaine du vieux Moulin où des jeunes se rassemblent très souvent, à quelques dizaines de mètres de la piscine de Marsac.