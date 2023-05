Dordogne : ivre, il frappe un copain à coups de raclette à enduit

Il a reçu des coups de raclette à enduit, utilisée par les plâtriers pour lisser les murs, au visage et au dos. Ce serait l'ami, ivre, qui l'aurait invité quelques instants plus tôt chez lui, rue Mataguerre à Périgueux (Dordogne) qui l'aurait ainsi frappé ce samedi, vers 23 heures. Il a été interpellé dans la nuit et sa garde à vue a été prolongée jusqu'à lundi soir.

La scène se serait déroulée sur fond d'alcool, selon la police. L'auteur présumé des faits, âgé de 37 ans, ne travaille pas dans le bâtiment. Ce samedi soir, il invite un copain à son appartement. La soirée aurait dégénérée et il assène plusieurs coups de raclette à son ami. Un outil d'environ 20 cm de large qui permet aux plâtriers d'étaler l'enduit.

Blessures importantes

La victime, également un habitant de Périgueux et âgé d'une petite quarantaine, parvient à sortir de l'appartement et à prévenir la police. Il est transportée par les pompiers à l'hôpital de Périgueux.

Une équipe de la police nationale vient arrêter son ami. Un taux d'1,60 g d'alcool par litre de sang est relevé. Il a déjà été condamné pour violences, notamment sur sa compagne. Placé en garde à vue après son interpellation, la garde à vue est prolongée une nouvelle journée.