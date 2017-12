Un conducteur de scooter a été interpellé samedi soir dans les rues de Thiviers en Dordogne. L'homme avait bu et circulait avec sa fille de 10 ans à l'arrière du deux roues.

Un conducteur de scooter a été interpellé samedi soir vers 18h dans les rues de Thiviers dans le Nord de la Dordogne. L'homme âgé de 39 ans et originaire de la commune roulait avec sa fille à l'arrière du deux roues. La petite fille ne portait pas de casque. Le test d'alcoolémie a révélé que l'homme avait 1,70 g d'alcool dans le sang. Le conducteur du scooter ne possédait pas non plus d'assurance. Il s'agit d'un récidiviste.

Au total ce week-end, les gendarmes de la Dordogne ont verbalisé 15 automobilistes qui avaient trop bu, 22 conducteurs qui téléphonaient au volant et une dizaines de conducteurs qui ne portaient pas leur ceinture.