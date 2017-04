Dordogne : ivre, il sème le trouble dans un commerce de Périgueux et entame une course-poursuite avec la police

Un homme de 37 ans va passer devant le tribunal correctionnel de Périgueux ce mercredi. Ce dimanche il s'est montré très excité dans un magasin d'alimentation du cours Saint-Georges à Périgueux avant d'échapper à un contrôle de police et d'entamer une course-poursuite avec les forces de l'ordre.

Un homme de 37 ans dort actuellement en prison. Il doit passer ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal de Périgueux pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, et conduite en état d'ivresse. Dimanche il a mis un sacré bazar à Périgueux et tout a commencé au SPAR le magasin d'alimentation du cours Saint-Georges à Périgueux .

Un "client" toujours très excité

Quand le fauteur de trouble arrive dans le magasin, les patrons le reconnaissent tout de suite. Ce n'est pas la première fois qu'ils voient cet homme. Il vient souvent et comme toujours il empeste l'alcool, trifouille les bouteilles d'alcool et il est très excité. Le trentenaire fini par quitter le magasin quand il se retrouve nez à nez avec des policiers qui veulent le contrôler. Il refuse, se dirige dans sa fourgonnette, s'engouffre à l’intérieur et fonce sur la Rampinsolle en direction de Bergerac.

Une course poursuite dangereuse sur la Rampinsolle

Dans la fourgonnette, il y a sa femme et ses enfants. Mais l'homme prend tous les risques pour échapper à la police. Il fait des zigzags, traverse des lignes blanches, manque de percuter des voitures. Sa course folle s'arrête sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la Rampinsolle. Là il quitte sa fourgonnette pour monter dans une autre fourgonnette et fait mine de dormir. Un stratagème grotesque. Les policiers l'arrêtent tout de suite.

Le chauffard est en état de récidive légale. Il a été conduit en prison avant d'être jugé en comparution immédiate ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Périgueux.