Un homme de 27 ans a roué sa compagne de coups de poing, mercredi soir, dans la rue Victor-Hugo, à Périgueux. La jeune femme souffre de nombreux hématomes et a le nez cassé. L'auteur des faits sera jugé ce vendredi en comparution immédiate.

Périgueux, France

L'homme est bien connu de la justice. Ce Périgourdin de 27 ans sort tout juste de prison, après avoir été condamné à la suite de violences sur la place Francheville, à Périgueux, au début de l'année.

Mercredi 5 septembre, à 21h50, il se trouve à son domicile, rue Victor-Hugo, quand sa compagne de 23 ans passe un coup de téléphone à sa mère. Très alcoolisé et jaloux, l'homme s'énerve et croit qu'elle appelle son ex petit ami. Il se met alors à frapper la jeune femme. Il lui assène plusieurs coups de poing au visage, jusqu'à lui casser le nez.

Jugé en comparution immédiate ce vendredi

La victime se réfugie d'abord dans la salle de bain, puis prend la fuite et se met à l'abri dans une pizzeria voisine. Quand la police arrive au domicile du couple, l'homme est en train de nettoyer les traces de sang. Il est placé en garde à vue, puis incarcéré. Il sera jugé en comparution immédiate au tribunal de Périgueux ce vendredi après-midi.

Pour sa défense, l'homme dit qu'il n'a donné que des gifles à sa compagne. La jeune femme souffre de nombreux hématomes au visage. Elle a le nez cassé et des traces de strangulation sur le cou. Dix jours d'incapacité lui ont été prescrits.

Déjà l'auteur de violences contre sa compagne

Ce n'est pas la première fois que l'homme frappe sa compagne. Dans leur histoire de couple compliquée et après plusieurs ruptures, il a déjà été violent envers cette jeune femme, même si celle-ci n'a jamais porté plainte.