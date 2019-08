Dordogne : Jérôme Lavrilleux, visé par l'affaire Bygmalion, a ouvert un gîte à Abjat-sur-Bandiat

Abjat-sur-Bandiat, France

Jérôme Lavrilleux, ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, a ouvert le Mas des Aumèdes, un gîte à Abjat-sur-Bandiat. Il accueille des vacanciers sur son site, pour plusieurs jours. L'établissement, acheté en 2014, s'étend sur plus de dix hectares. Avec son père et sa mère, ils ont réalisé des travaux conséquents pour remettre en l'état l'ancienne bâtisse du 19ème siècle, et pour y ajouter une piscine extérieure.

L'établissement, qui date du 19ème siècle, a été remis à neuf par l'ancien député européen © Radio France - Manon Leterq

"J'ai toujours rêvé un jour de changer de vie, et l'histoire a fait que ce changement de vie s'est un peu précipité, car il m'est arrivé ce que tout le monde sait. Il faut bien gagner sa vie, il n'y a pas de sous-métier. Je le fais maintenant en faisant le ménage pour les Anglais, des touristes. Toute ma vie j'ai un peu fait le ménage pour des élus, d'une toute autre manière", ironise-t-il.

L'hôtellerie-restauration, c'est une reconversion pour l'ancien politique. Il est depuis cinq ans visé par l'affaire Bygmalion, qui porte sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, en 2012. Cette campagne aurait été estimée à 40 millions d'euros, soit le double de ce qui est autorisé. Des facturations ont été créées de toutes pièces, pour des événements qui n'ont jamais eu lieu, comme une conférence de presse estimée à 290 000 euros. Les fausses factures, émises par la société Bygmalion, servaient à masquer les dépassements de frais.

Le procès devrait s'ouvrir fin 2020, voire en 2021, selon les recours déposés par les différents protagonistes.