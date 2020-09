Dordogne : Jérôme Peyrat ex conseiller d'Emmanuel Macron devant le tribunal correctionnel d'Angoulême

Le maire de La Roque Gageac et ex conseiller d'Emmanuel Macron, Jérôme Peyrat, comparait ce vendredi devant le tribunal correctionnel d'Angoulême. Son ex compagne l'accuse de l'avoir frappée lors d'une dispute.