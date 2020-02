Dordogne : Jérôme Peyrat ex-conseiller de Macron convoqué en correctionnelle pour violences conjugales

Jérôme Peyrat, maire de La Roque Gageac et ex-conseiller d’Emmanuel Macron est convoqué devant le tribunal correctionnel. L'élu périgourdin est soupçonné d'avoir frappé sa compagne au visage.

La Roque-Gageac, France

Jérôme Peyrat avait annoncé dans un communiqué être la cible d'une enquête préliminaire mi-janvier liée à une "affaire concernant sa vie personnelle" sans donner plus de détail. Il avait alors décidé de démissionner de ses fonctions auprès du président de la République Emmanuel Macron, moins d'un an après sa prise de fonctions. Ce vendredi, on apprend que Jérôme Peyrat est convoqué devant le tribunal correctionnel comme le relevé nos confrères de Sud-Ouest.

Accusé de violences conjugales

Le procureur de la République d’Angoulême, Jean-David Cavaillé confirme ce vendredi soir que le maire de La Roque-Gageac est convoqué devant le tribunal correctionnel pour violences conjugales ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours. Il est soupçonné d'avoir, le 30 décembre dernier, frappé sa compagne au visage suite à une violente dispute en voiture. La victime s'était vue notifier d'une interruption totale de travail supérieure à 8 jours.

" Cela va me permettre d'exposer les faits et les circonstances dans lesquelles ça s'est passé" Jérôme Peyrat

Jérôme Peyrat joint ce vendredi soir par France Bleu Périgord estime que ce n'est pas une surprise "c'est une étape, elle va me permettre d'exposer enfin les faits et les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, je vais préparer cette étape sérieusement." Le maire de La Roque Gageac se dit également dans un état d'esprit combatif " il s'agit également pour ma famille, mes proches, mes parents, mes enfants, de leur montrer l'homme que je suis".

L'élu devrait être jugé mi-avril par le tribunal d’Angoulême.