Accidents : journée noire sur les routes de Dordogne

Ce mardi, deux personnes sont mortes dans deux accidents de circulation sur les routes de Dordogne. Une personne est décédée à Campsegret dans un carambolage impliquant un camion et l'autre conducteur s'est tué à Razac-sur-l'Isle

Deux personnes sont décédées ce mardi sur les routes de Dordogne dans deux accidents, l'un et l'autre à l'opposé du département. Le premier est arrivé à midi. Une personne âgée de 76 ans a quitté la route départementale qui traverse Razac-sur-l'Isle. Le conducteur a fini sa route dans un pré. A l'arrivée des secours, l'homme était en arrêt cardiaque. Les pompiers n'ont rien pu faire.

Quelques heures plus tard, c'est sur la nationale 21, entre Périgueux et Bergerac qu'une personne meurt dans un accident vers 15 heures. Un des conducteurs est mort sur le coup. En tout trois voitures et un camion sont impliquées dans ce carambolage qui a débuté par un choc frontal entre deux véhicules qui arrivaient en face à face. Deux autres personnes sont blessées. L'une d'entre elle est restée coincée dans une des voitures accidentées.

A peu près au même moment, à Bertric Buree, sur la départementale 708, deux personnes ont été gravement blessées dans un carambolage entre trois voitures. En tout cinq personnes ont été impliquées. Une est légèrement blessée quant aux deux derniers passagers ils sont indemnes.

Plus tôt à l'aube de ce mardi, un jeune de 25 ans a fini dans un arbre au niveau de Vieux Mareuil. Les pompiers ont du l'extirper de sa voiture, où il était coincé. Blessé, le jeune homme a été hospitalisé à Périgueux.