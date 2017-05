Dordogne : jugé pour s'être endormi au volant et avoir tué un adolescent en scooter

Trois ans de prison dont deux avec sursis ont été requis ce mardi par le procureur de la République de Bergerac contre un Bergeracois de 27 ans pour homicide involontaire. En 2014, il a renversé et tué un adolescent alors qu'il avait bu.

La famille de la victime prend la moitié de la place dans la salle d'audience du tribunal de Bergerac ce mardi. Habillés d'un t-shirt blanc avec la photo d'Alexandre, l'adolescent tué il y a deux ans et une phrase : "Un ange parti trop tôt !", cousins, oncles, tantes, frère, sœur et parents sont là. Ils sont quinze et onze d'entre eux se sont portés partie civile. La mère est au premier rang, une main dans celle de sa fille, l'autre dans celle de son mari. Ses sanglots résonnent dans le tribunal. Son fils a été tué un soir de novembre 2014 alors qu'il faisait le mur pour rejoindre sa copine en scooter. Le jeune adolescent s'est alors fait percuté vers 1h40 sur la départementale 933, entre Bergerac et Eymet.

"Je suis désolé, j'aurais préféré y rester à sa place..."

Le conducteur, un Bergeracois de 27 ans a les mains serrées sur la barre, au tribunal. La procureure de la République vient de demander trois ans de prison dont deux avec sursis. Tirés à quatre épingles, les oreilles décolées et le regard gentil, le Périgourdin se retourne vers la mère : "Je suis désolé. J'aurais du y rester à sa place..." Ce père d'une petite fille d'un an et demi s'est endormi au volant après avoir bu sept pintes de bière avec ses amis pour décompresser de sa semaine de travail. Et c'est alors qu'il a percuté mortellement ce jeune adolescent.

Deux ans après, le prévenu a toujours le souffle coupé quand il parle de cette soirée mais pour l'avocat de la victime, les regrets ne sont pas suffisants. Ce soir-là, le jeune homme a été percuté à près de 30 mètres dans un champ. Il est décédé après 40 minutes de massage cardiaque. "Là ce n'est pas un mauvais concours de circonstances mais une accumulation de fautes." Tout aurait du le retenir : la fatigue, les verres de trop et l'avertissement de son copain qui lui a dit : "Attention c'est pas sérieux. Tu ne devrais pas prendre le volant."