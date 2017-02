Dordogne : jusqu'à 6 ans de prison requis pour les chefs d'un gang de cambrioleurs et de trafiquants

Jusqu'à six ans de prison ont été requis ce lundi au tribunal correctionnel de Périgueux pour les trois chefs d'un réseau de trafiquants et de cambrioleurs albanais et périgourdins. Quatorze victimes se sont portées partie civile

Ils étaient huit prévenus ce lundi au tribunal correctionnel de Périgueux. Au programme, la double affaire de trafic de drogue et le réseau de cambrioleurs. Au cœur de l'organisation, un Périgourdin de trente ans, Emanuel et deux Albanais. Six ans de prison ont été requis par la procureur de la République pour tous les trois, les têtes pensantes du réseau.

Tout commence en 2014, les deux Albanais de 34 ans et 30 ans font venir d'Albanie du cannabis à 3 000 euros le kilo. Emanuel, au RSA, a besoin d'argent avec sa copine le revend ainsi qu'un autre Périgourdin, un Trélissacois de 22 ans. Mais la qualité est "médiocre", selon les trafiquants alors ils décident de faire pousser à la maison. Ils investissent 10 000 euros dans du matériel et installent une chambre de culture de 100 mètres carré à Milhac-d’Auberoche, dans la cave du couple. En tout, ils ramassent une vingtaine de kilo par récolte, soit 80 000 euros à chaque fois.

Double casquette, trafiquants et cambrioleurs

Mais le trafic ne s'arrête pas là. Les enquêteurs trouveront également de la cocaïne au domicile des Périgourdins et de l'héroïne. Une centaine de grammes de coke sont écoulés tous les mois. Dans la maison, seront également retrouvées des vêtements et bijoux volés parce que le périgourdin en plus de s'adonner à un trafic de drogue cambriole des maisons.

C'est lui qui fournit les listes des maisons d'ailleurs, celles de ses anciens collègues mais il ira jusqu'à donner celle de ses beaux-parents. Coursac, Eyliac, Chancelade... En tout, les Albanais et le Périgourdin feront une vingtaine de victimes dans les alentours de Périgueux. Au procès, quatorze se sont portées partie civile. La plus part ne demande pas de dédommagement mais se porte partie civile pour le symbole.

"Je t'ai fait confiance pendant un an et demi et c'est comme ça que tu me remercies." L'ancien patron cambriolés par son ex-salarié.

Les cambriolages durent pendant six mois de mai à octobre 2015. Les compères visualisent le quartier sur internet via Google Maps puis font du repérage en voiture et cambriolent de suite si possible sinon reviennent le lendemain. Armés d'un pied de biche, ils vident les maisons en pleine journée. "Tout était sans dessus dessous, ouverts et fouillés.", raconte Sébastien, un habitant de Boulazac, victime du gang. C'est le 15 août 2015 qu'une des victimes lance la première alerte. Armando repère une voiture suspecte dans son quartier, à Eyliac. "Je les ai rattrapé avec mon camion. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient des toilettes." Sébastien relève la plaque d'immatriculation et alerte les gendarmes. Le réseau sera mis sur écoute et suivi pendant 6 mois avant une première vague d'interpellations en décembre 2015 puis en mars 2016.

"J'ai vu la baie vitrée ouverte, j'ai le coeur qui a commencé à battre, c'était le choc." - Sébastien, une des victimes Partager le son sur : Copier

En tout, quatre personnes seront placés sous mandat de dépôt quant aux trois autres sous contrôle judiciaire. Six mois de prison avec sursis ont été requis ce lundi pour le gérant d'une boutique de plantes à Coulounierx Chamiers, qui a fourni le matériel pour la chambre de culture. 4 ans dont 3 avec sursis pour la compagne du Périgourdin. 3 ans dont 18 mois avec sursis pour le revendeur Trélissacois, 4 ans dont deux avec sursis pour le 3e Albanais qui participait aux cambriolages et 3 ans de prison pour le Hollandais qui aurait fait venir de la drogue des Pays Bas.

Le tribunal correctionnel de Périgueux délibérera ce mercredi à 13h30.