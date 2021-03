Dordogne : jusqu'à 14 mois de prison ferme pour les gilets jaunes qui avaient déclenché des incendies

Ils avaient mis le feu à une antenne téléphonique, à une boîte aux lettres, un tracteur ou encore aux ateliers municipaux de la Force, les cinq gilets jaunes jugés en février dernier ont été reconnus coupables de la série de sept incendies en Bergeracois en 2018. Le tribunal correctionnel de Bergerac a rendu son jugement ce mardi 23 février.

90.000 d'indemnisation pour les victimes

Les cinq Périgourdins qui se revendiquent du mouvement des Gilets Jaunes, deux femmes et trois hommes, sont condamnés à des peines de prisons allant de deux ans avec sursis et jusqu'à 14 mois de prison ferme. Toutes les peines sont accompagnées d'un sursis probatoire de 30 mois et ils ont l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté et d'indemniser les victimes à hauteur d'environ 90.000 euros. Il s'agit notamment de la guinguette de Pombonne, de la communauté d'agglomération de Bergerac et de la direction des Finances publiques.

Des Périgourdins âgés entre 30 et 52 ans

En décembre 2018, ces cinq Périgourdins, âgés entre 30 et 52 ans, ont incendié les ateliers municipaux et la maison des services publics de la Force, un tracteur, la boîte aux lettres de la mairie de Colombier mais aussi la guinguette de Pombonne à Bergerac. Lors du procès, ils avaient expliqué en être arrivés là car ils n'arrivaient pas à se faire entendre pendant les manifestations. La procureure avait requis contre eux trois ans de prison, dont 22 à 24 mois ferme, en fonction du degré d'implication.