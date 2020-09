Dordogne : l'action du préfet dans la meute d'Azerat jugée au tribunal administratif

L'association One Voice reproche au préfet de la Dordogne de ne pas agir assez vite pour protéger les chiens de la meute d'Azerat. L'audience devant le tribunal administratif de Bordeaux est prévue ce jeudi 10 septembre.

L'affaire de la meute d'Azerat a été révélée par l'association One Voice en mai 2019. Depuis des contrôles ont été effectués et des sanctions ont été prises par la préfecture mais pour l'association de défense des animaux, les délais sont trop longs et il faut intervenir en urgence chez ce propriétaire.

Sur les 110 chiens de la meute, il en reste actuellement 65 chiens à Azerat car une cinquantaine ont été secouru par différentes associations dont One Voice. Il y a aussi deux ânes à Azerat dont l'état de santé a été dénoncé par One Voice en août dernier. La préfecture a mis en demeure le propriétaire de réduire sa meute à 45 chiens. Il doit également payer une amende journalière tant qu'il ne se conforme pas à cette décision.

L'association a saisi le juge des référé du tribunal administratif de Bordeaux. L'audience est prévue ce jeudi 10 septembre