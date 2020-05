Dordogne : l'aérodrome de Périgueux-Bassillac victime de vols et d'actes de vandalisme

L'aérodrome de Périgueux-Bassillac en Dordogne a été victime d'actes de vandalisme et de vols. Une quinzaine de feux de pistes ont été pris pour cible. Ces dégradations compromettent jusqu'à nouvel ordre les vols de nuit, et donc les évacuations sanitaires et les transports d'organes.

C'est en préparant la réouverture de la plateforme pour le lundi 11 mai, que les équipes chargées de l'entretien des pistes de l'aérodrome de Périgueux-Bassillac en Dordogne l'ont constaté ce jeudi 7 mai. Une quinzaine de balises de pistes ont été démontées, et leurs ampoules volées et certaines ont été vandalisées à une date que l'enquête confiée aux gendarmes, devra tenter de préciser. Ce qui est sûr, c'est que le ou les vandales ont bénéficié du confinement, la départementale 5 étant peu fréquentée actuellement, et des herbes hautes, le fauchage n'ayant pu avoir lieu jusqu'à maintenant.

Certaines balises ont été démontées, d'autres ont été vandalisées - Aérodrome de Périgueux Bassillac

Des feux relativement anciens et plus difficiles à trouver

"Il nous manque 14 balises de feux de piste précise Carole Lehair, la responsable d'exploitation de l'aérodrome de Périgueux-Bassillac. Des feux bleus de retournement, des feux de seuil décalés qui indiquent le début de la piste, et des feux de la rampe d'approche qui permettent des approches d'appareils par mauvais temps et de nuit. Ces feux peuvent bien-sûr se changer, sauf qu'il s'agit d'un matériel bien spécifique, et qui n'est pas complètement récent explique Carole Lehair. L'aérodrome a un certain nombre d'années de fonctionnement derrière lui. Nous avons donc contacté notre entreprise de maintenance du balisage, nous leur avons envoyé des photos. Ils vont regarder s'ils peuvent trouver de quoi nous dépanner au plus vite. Il est possible aussi que nous ayons de notre côté quelques ampoules de rechange, mais 14, ça fait beaucoup reconnaît-elle". Et avec le pont du 8 mai, la réparation risque de prendre une dizaine de jours.

L'aérodrome de Périgueux-Bassillac a déploré les faits sur sa page Facebook - Capture d'écran

Les vols sanitaires et transports d'organes compromis

La principale conséquence de ces actes de vandalisme, c'est que faute de balisage suffisant, l'aérodrome est fermé la nuit jusqu'à nouvel ordre. "La nuit nous sommes essentiellement sollicités par des vols médicaux, transports d'organes ou vols sanitaires et nous ne pourrons pas donner satisfaction pour une ouverture très rapidement comme nous le faisons d'habitude regrette Carole Lehair. Tous les gens qui travaillent sur la plateforme ont à cœur ce métier poursuit-elle; nous sommes d'astreinte H24 essentiellement pour l'hôpital. Quand c'est un problème technique on a du mal à le comprendre, mais on le comprend parce que les pannes, cela existe. Quand c'est du vol, du vandalisme et de la dégradation volontaire, c'est plus difficile à avaler, car on se dit qu'au bout du compte il y a peut-être des vies en jeu" conclut-elle.