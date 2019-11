Dordogne : l'affaire de l'agression raciste de Nabirat de retour devant le tribunal

Bergerac, France

L'affaire de l'agression raciste de Nabirat revient devant le tribunal de Bergerac ce mardi 5 novembre. Les faits remontent à mai 2013, Ibrahima Dia, en vacances en Dordogne, flâne dans la ville de Nabirat dans le Sarladais. Il est d'abord interpellé par un homme et une femme qui lui disent de dégager et le traitent de "sale Antillais" et de "sale Noir". Choqué, il prend sa voiture et décide d'aller se promener dans les bois. Au moment où l'homme originaire de l'Essonne (91) sort de la forêt, deux hommes l'attendent devant sa voiture, l'un d'entre eux est armé d'un bâton. Un troisième homme arrive et à trois ils le frappent, le traitent de "sale bougnoule" et lui lancent : "Vous avez toujours été nos esclaves, vous resterez nos esclaves."

Une manifestation devant le tribunal de Bergerac

L'homme, de 47 ans au moment des faits, a porté plainte pour racisme et agression physique en réunion. Les trois agresseurs présumés ont été placés en garde à vue par la suite.

Un premier jugement a eu lieu en janvier 2014, annulé à la suite d'erreurs de procédure.

Ce mardi 5 novembre, les avocats des prévenus ont l'intention de demander un renvoi du procès lors de l'audience. Les comités de soutien d'Evry, du Sarladais et du Bergeracois vont manifester à 13h30 devant le tribunal de Bergerac pour demander que justice soit enfin rendue à Ibrahima Dia.