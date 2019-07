Dordogne : l'appel à la prudence de la maman de l'adolescent qui s'est noyé dans l'Isle

Saint-Astier, France

L'accident s'est produit ce jeudi 4 juillet, en fin d'après-midi, vers 18h30 à Saint-Astier. L'adolescent de 16 ans était en train de se baigner dans l'Isle. Il a plongé avec son meilleur ami dans la cascade mais il n'est pas remonté à la surface pour une raison encore inexpliquée.

Une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Ils ont dû utiliser un engin de chantier pour pouvoir dégager le corps du garçon. Ils n'ont pas pu réanimer l'adolescent.

"Attention à la rivière, elle peut vous enlever la vie"

La maman de l'adolescent lance un appel à la prudence sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Colette Gianora écrit "Merci pour vos messages. Je suis sa maman. À vous les jeunes qui me lisez. On a tous eu 16 ans, il fait chaud, on s'amuse. Mon père et mon oncle sautaient au lac bleu dans leur jeunesse. Alors mes petits, attention à la rivière, elle peut vous enlever la vie. Pensez à Alessandro, ne le faites pas !".

L'adolescent devait intégrer les Compagnons du Devoir à la rentrée prochaine pour devenir pâtissier entre Bordeaux et une grande surface en Périgord.

Un lieu de baignade interdit mais très fréquenté

La passe du barrage du pontet est un "endroit habituel de baignade" qui est "très fréquenté" l'été explique la maire de Saint-Astier. Elisabeth Marty rappelle que même s'il est "interdit à la baignade" depuis un arrêté municipal pris en juin 2016, de nombreux jeunes viennent s'amuser et sauter à ce niveau de la rivière.

L'interdiction de se baigner à cet endroit est rappelée par des panneaux. © Radio France - Harry Sagot

Ce vendredi matin, des barrières ont été installées sur le grillage pour empêcher l'accès à cette cascade. Les services municipaux ont fabriqué de nouveaux panneaux d'interdiction de baignade en urgence pour les installer autour du site.

La maman de l'adolescent souhaite poser une plaque à côté de la passe en mémoire de son fils qui aurait eu 17 ans en novembre prochain. Elle lance une cagnotte en ligne pour financer les obsèques.

Des messages de soutien à famille d'Alessandro

De nombreux messages de soutien ont été envoyés à Colette Gianora, qui est très engagée dans la fête du Pain qui doit avoir lieu le weekend du 13 et 14 juillet prochain à Mensignac.

Les autres organisateurs ont publié sur leur page Facebook, un message de condoléance à son attention.