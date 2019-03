Dordogne : l'arnaque aux "bitumeurs anglais" est de retour

"Un homme s'est présenté habillé en tenue de travail et ils nous a proposé deux camions de bitume", se souvient Pierre Loas, président des Restos du Coeur de la Dordogne. Cette semaine, il a été approché par ces faux ouvriers à l'accent anglais qui ont déjà arnaqué plusieurs habitants en Dordogne.

Ne pas céder à l'offre alléchante

Les escrocs se sont donc présentés aux locaux du siège départemental des Restos du Coeur à Coulounieix-Chamiers mais ils ont fait d'autres victimes dans le Sarladais, le Nontronnais et le Terrassonnais. Les gendarmes ont reçu également plusieurs signalements la semaine dernière dans le département du Lot-et-Garonne.

Le mode opératoire est toujours le même. Un ou plusieurs individus expliquent qu'ils ont un excès de goudron suite à la réalisation d'un chantier. Ces faux ouvriers, à l'accent anglais, proposent alors d'enrober une allée ou une cour à un prix très attractif.

Le goudron se révèle toutefois de mauvaise qualité et la facture est finalement beaucoup plus salée qu'annoncée. Les gendarmes préviennent que ces individus se montrent menaçants en cas de non règlement immédiat.

Les signalements convergent vers un camion orange avec une inscription "SHERIDAN". D'autres témoins ont vu deux véhicules blancs de type clio.

Si les arnaqueurs se présentent au domicile, il ne faut en aucun cas remettre la somme d'argent et appeler directement les gendarmes afin d'intercepter au plus vite ces individus.