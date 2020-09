Dordogne : L'association One Voice devant le tribunal administratif de Bordeaux

L'affaire de la meute de chiens de chasse d'Azerat sera évoquée par le tribunal administratif de Bordeaux ce jeudi matin. L'association One Voice avait diffusé voilà un an une vidéo dans laquelle on voyait une meute d'une centaine de chiens de chasse détenus dans de mauvaises conditions, trop nombreux, malades ou mal nourris. Le préfet avait engagé une procédure pour que le nombre de chiens soit ramené à 45. Un an a passé et la situation ne s'est pas beaucoup améliorée selon l'association qui parle de chiens toujours trop nombreux et mal entretenus. One Voice souhaite aujourd'hui que l'éleveur ne puisse plus détenir de chiens et dénonce l'attitude de la préfecture de la Dordogne qu'elle qualifie de défaillante dans ce dossier.

L'association One Voice veut que l'éleveur ne puisse plus garder de chiens Copier

L'association animaliste a donc saisi le juge des référés à Bordeaux pour contester l'attitude du préfet. Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne qui s’était dit très attentif à ce dossier, n'a pas souhaité s'exprimer, soumis à un droit de réserve dans le cadre des élections sénatoriales.