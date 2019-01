Dordogne : l'automobiliste qui a percuté un jeune à scooter mis en examen pour homicide involontaire

Nantheuil, France

Le soir du vendredi 18 janvier, au volant de son fourgon sur la départementale 707 à Nantheuil, il a percuté un jeune homme de 19 ans qui roulait à scooter. Le jeune est mort sur les lieux de l'accident. Ce dimanche, le parquet ouvre une information judiciaire pour en savoir plus sur les circonstances de ce drame.

Le conducteur du fourgon, âgé de 39 ans, est mis en examen pour homicide involontaire par conduite d'un véhicule, avec plusieurs circonstances aggravantes : conduite en état d'ivresse, délit de fuite et non assistance à personne en danger. Après l'accident, il a continué sa route, et c'est seulement en arrivant chez lui à Dussac que le trentenaire a réalisé la gravité du choc, en voyant l'état de son fourgon. C'est là qu'il a appelé les gendarmes.

Un gramme cinq d'alcool dans le sang

Lorsqu'ils sont venus le chercher, deux heures après l'accident, l'homme avait un gramme cinq d'alcool dans le sang. En garde à vue, il a expliqué qu'il pensait d'abord avoir percuté un animal. Pour l'alcool : "C'est vrai, j'étais passé dans un bar ... mais j'ai aussi bu deux whiskys pour me remettre de mes émotions en arrivant chez moi". Une version des faits qu'il a maintenu devant le juge d'instruction.

Le chauffeur est placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de se soigner et interdiction de conduire tout véhicule qui nécessite le permis.