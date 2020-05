Dordogne : l'autopsie des corps de la voiture en feu de Terrasson prévue ce mercredi

L'examen des deux corps doit permettre de connaître les causes de la mort et l'identité des victimes. Les enquêteurs écartent la piste accidentelle.

L'autopsie est prévue ce mercredi 27 mai, après-midi à Bordeaux. Les deux corps seront examinés pour tenter de comprendre les causes de la mort et de trouver l'identité des victimes. Il s'agit d'un homme et d'une femme, a priori originaires de la commune selon nos informations.

Toutes les pistes sont étudiées par les enquêteurs mais la piste de l'accident n'est pas privilégiée car le feu est parti dans l'habitacle et non du moteur. Un expert incendie est venu examiner le véhicule.

C'est un passant, ce samedi 23 mai, qui a alerté les secours après avoir vu une voiture en feu à Terrasson.