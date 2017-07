PHOTOS - Dordogne : l'école maternelle de Ménesplet à moitié détruite par un incendie criminel

Dans la nuit de dimanche à lundi 10 juillet des individus se sont introduits dans les locaux de l'école maternelle de Ménesplet. Après avoir vandalisé les murs et du matériel, ils ont déclenché un incendie. Le feu a dévasté une classe de moyenne section. Une enquête est ouverte.

Dans le village de Ménesplet, c'est la stupeur. Une partie du groupe scolaire de la commune est ravagé. Une classe de moyenne section de maternelle à été dévastée par les flammes. Le reste du bâtiment qui abrite l'école maternelle à été vandalisé. L'édifice qui date de 2011 sera probablement inutilisable pour la rentrée de septembre.

Origine criminel

Pour Jean-Claude Chaussade, le maire de la commune, cela ne fait aucun doute, l'incendie est d'origine criminelle. Dans la nuit de dimanche à lundi 10 juillet, un ou plusieurs individus s'introduisent dans un des bâtiments du groupe scolaire. C'est celui qui abrite les classes de maternelle. Il semble qu'ils aient d’abord vandalisé les locaux. Sur le sol des tubes de peintures ont été déversés. Sur les tableaux, des tags scabreux. Quelques ordinateurs ont été saccagés.

"Je ressens un profond dégoût pour ceux qui ont fait ça" Jean-Claude Chaussade, le maire de Ménesplet

Mais les plus gros dégâts ont été causés par l'incendie d'origine criminelle. D'après M. Chaussade, le ou les malfaiteurs auraient rassemblé des livres et des cahiers dans un coin et y auraient mis le feu. L'incendie a couvé toute la nuit. C'est ce lundi matin vers 6 heures que les femmes de ménages ont alerté les pompiers. En ouvrant la porte de la classe, une des femmes de ménage a activé le feu. Entre temps, les flammes ont ravagé la classe de moyenne section.

La rentrée des élèves compromise

Après les premières constatations, c'est sans appel. Il sera très difficile de remettre en état les classes pour la rentrée. Tout va dépendre du passage des experts dans les prochains jours. Mais le maire Jean-Claude Chaussade se fait peut d'illusion : "Il y a de la suie partout dans le bâtiment, si on doit refaire tous les plafonds pour décontaminer c'est foutu." D'autant plus que des doutes persistent sur la structure même de l'édifice : "La charpente du bâtiment est en métal. Si la chaleur de l'incendie a affaibli les poutres, il faudra reconstruire complètement le bâtiment."

Les locaux sont à la charge de la communauté de commune Isle Double Landais. Une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours pour organiser la rentrée des dizaines d'élèves de l'école maternelle du village.