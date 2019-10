Dordogne : l'homme qui a percuté une voiture de la police municipale s'en sort avec un bracelet électronique

Montpon-Ménestérol, France

Dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, un jeune homme de 26 ans, "fortement alcoolisé", fuit un contrôle de police à Montpon-Ménestérol. Alors qu'il tente de s'échapper, les agents municipaux lui barrent la route : c'est là qu'il percute le terre-plein, perd le contrôle de sa voiture, qui termine sur le véhicule de la police municipale. A l'intérieur, les 5 victimes s'en sortent avec de légères blessures et 15 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Le jeune homme de 26 ans a été jugé en comparution immédiate ce mardi 8 octobre. Compte tenu de sa situation professionnelle et familiale stable, le tribunal l'a "exceptionnellement condamné à 1 an de prison, avec aménagement de la peine sous forme d'un bracelet électronique". Il devra également verser 1.000 euros à chacune des victimes, et plus de 9.000 euros à la commune de Montpon-Ménestérol qui s'est portée partie civile. Son permis de conduire a été annulé.