Un incendie s'est déclaré dans la chambre d'une maison vers 00h30, dans la nuit du lundi 9 avril au mardi 10 avril dans le bourg de Milhac-d'Auberoche sur la commune de Bassillac-et-Auberoche à l'est de Périgueux. Un homme de 69 ans et une femme de 55 ans ont inhalé des fumées. Le sexagénaire a dû être transporté vers l’hôpital de Périgueux. Le feu pourrait être d'origine électrique. La femme a trouvé refuge chez des amis. Près d'une quinzaine de sapeurs-pompiers et une lance à incendie ont été mobilisés.