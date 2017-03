Dordogne : la chienne qui a passé 10 jours sous terre est revenue chez elle saine et sauve

La petite chienne qui avait disparu sous terre depuis dix jours en Dordogne est rentrée chez son maître ce jeudi matin. Chasseurs et spéléologues s'étaient mobilisés pendant plus d'une semaine avant d'abandonner les recherches.

C'est un vrai miracle qui s'est produit ce jeudi matin en Dordogne. Selon le journal Sud Ouest, la Top, une petite chienne Jagd terrier de trois ans est rentrée chez elle toute seule et saine et sauve après avoir passé dix jours sous terre. La chienne était tombée dans une cavité la semaine dernière alors qu'elle suivait un renard lors d'une partie de chasse à côté de Saint-Pierre-de-Côle. L'histoire avait beaucoup ému les Périgourdins qui s'étaient aussitôt mobilisés pour retrouver l'animal.

Une semaine de recherches avec spéléologues, chasseurs et voisins

Des spéléologues avec leurs caméras thermiques avaient sondé les roches pendant plusieurs jours, aidés par les chasseurs et les voisins qui eux essayaient de dégager la terre. Mais au bout d'une semaine, quand la puce du collier GPS du chien a cesser d'émettre, les recherches ont été abandonnées.

La chienne aurait survécu grâce au renard qu'elle a mangé

C'est donc avec beaucoup de surprise que son maître, Michel Feymendie, l'a vue réapparaître ce jeudi matin dans sa ferme. La petite chienne âgée de trois ans est très amaigrie et très sale. Selon son propriétaire, elle aurait survécu en mangeant le fameux renard qu'elle poursuivait. C'est en tous cas ce que laissent penser les poils retrouvés dans ses crottes. Ce jeudi après-midi, le chasseur va d'ailleurs conduire la Top chez le vétérinaire pour vérifier qu'elle va bien.

Une fête à la cabane de chasse pour célébrer le retour de la Top

Michel Feymendie est donc très soulagé, lui qui ne dormait plus depuis la disparition de sa chienne. Très heureux aussi de la solidarité dont tout le monde, spéléologues, chasseurs et voisins, ont fait preuve. Et d'ailleurs ce soir à 18h, tous ceux qui ont participé aux recherches sont invités à la cabane de chasse pour fêter le retour de la petite chienne.