Dordogne : la croix catholique, à l'entrée de La Douze, tagguée et peinte en jaune

Des habitants de La Douze l'ont découvert vendredi. La croix à l'entrée du village a été peinte en jaune. Le maire Vincent Lacoste dénonce un acte gratuit et stupide.

La Douze, France

"C'est stupide et idiot". Le maire de La Douze, Vincent Lacoste, est dépité. La croix catholique, sur la D710, à l'entrée du bourg, en venant de Périgueux, a été tagguée vendredi. Elle a été peinte en jaune.

"J'entends les revendications des gilets jaunes, je comprends les pères et mères de famille qui manifestent pour un meilleur modèle social, mais un acte comme celui-ci, c'est stupide", estime l'élu. Il explique qu'il n'a jamais reçu de menace ou eu d'ennui avec les manifestants. "C'est sûrement une personne ou plusieurs qui sont passées, et ont cru malin de faire ça, mais c'est triste pour le symbole. C'est de la dégradation pure et dure", ajoute-t-il.

Il y a quelques semaines, l'abribus des Versannes, quelques kilomètres plus loin, avait lui aussi été taggué. On peut lire "RIC".