Dordogne : La D936 coupée à la circulation à Montcaret à cause d'un accident entre un camion et une voiture

En fin de matinée ce jeudi, une collision s'est produite sur la D 936 entre Montcaret et Lamothe Montravel. Un camion et une voiture se sont percutés à hauteur du lieu-dit Fongratin. La route est coupée à la circulation dans les deux sens. Vers 12h30, les gendarmes ont mis en place une déviation. On ne sait pas encore si il y a des blessés. Soyez prudent si vous roulez dans le secteur.