Dordogne : le projet de déviation de Bourdeilles stoppé par la justice

Bourdeilles, France

Un mois après s'être penché sur le contournement de Bourdeilles, la cour administrative d'appel de Bordeaux vient de rendre une décision qui ne plait pas du tout au conseil départemental de la Dordogne.

Ce lundi 18 février les juges ont décidé d'annuler le jugement du tribunal administratif du 28 septembre. Un jugement qui validait l'enquête publique sur le projet et l'arrêté du préfet du 7 avril 2018 qui autorisait la réalisation du contournement. Après la déviation de Beynac, c'est donc un nouveau projet routier du Département qui est stoppé par la justice sur demande de la Sepanso.

Une route dont le coût est estimé à trois millions d'euros

L'association écologiste a saisi la justice car elle estime notamment que la construction de cette route d'à peine un kilomètre aura des conséquences sur l'environnement et notamment le ruissellement des eaux pluviales. C'est d'ailleurs pour cette raison que les juges ont annulé l'arrêté du préfet. Le Département estime lui que "les arguments techniques du jugement ne reflètent pas la réalité du dossier". Il ajoute que cette route dont le coût est estimé à trois millions d'euros va permettre "d'améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes dans le bourg en détournant les flux de camions et de véhicules."

Dans un communiqué, la collectivité dit envisager un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour "démontrer le bien-fondé du projet, en terme de sécurité et de respect de la loi sur l'eau et l'environnement." Dans ce texte, le Département critique aussi la position de la Sepanso qui défend "accélère le déclin du département et veut faire de la Dordogne un territoire sous cloche."