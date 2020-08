Dordogne : la disparition de l'assureur Jean Marie Galand

Les auditeurs de France Bleu Périgord le connaissaient bien. Pendant de longues années, il a joué le rôle d'expert et de conseil auprès des périgourdins en difficulté qui appelaient en direct. Ils les écoutait et les conseillait avec bienveillance sur les questions d'assurance, son métier exercé à Périgueux. Il fut aussi footballeur, gardien de but dans le club de Fossemagne , alors en 3 eme division. Très impliqué dans la vie associative, il faisait également partie du club de la presse du Périgord et de l'association Progrès Management. Ses obsèques seront célébrées jeudi 20 août à dix heures trente à l'église Saint Martin de Périgueux .