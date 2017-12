La gare de Terrasson a été évacuée ce mardi pendant plus de deux heures à cause d'une valise abandonnée dans un TER Brive-Périgueux. Le train a été arrêté en gare pour l'intervention des démineurs.

Terrasson-Lavilledieu, France

Une valise abandonnée et toute la gare évacuée. Un ter Périgueux-Brive a été arrêté ce mardi après-mid, vers 14 heures, en gare de Terrasson-Lavilledieu à cause d'un bagage laissé à l'abandon. Les voyageurs ont été obligés de descendre. La gare a été évacuée le temps de l'opération de déminage et tout le quartier bouclé.

Les démineurs sont arrivés sur place vers 16 heures. Ils viennent de Bordeaux pour faire exploser ce colis suspect. Certains employés des bâtiments en face de la gare ont du également quitter leur poste le temps de l'opération.

Le trafic a pu reprendre vers 16h30 ce mardi, sans gêner le trafic qui n'est pas dense sur cette ligne. Les 16 passagers du TER ont pu rejoindre Périgueux avec du retard.

La SNCF en profite pour rappeler qu'il faut bien étiqueter ses bagages pour "éviter les retards et l'intervention des démineurs."