Dordogne : la gendarmerie lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de deux adolescents

24000 Périgueux, France

Ce lundi matin, sur sa page facebook, la gendarmerie de la Dordogne lance un appel à témoins suite à la disparition de deux adolescents depuis samedi dernier à Léguillac-de-l'Auche . Les deux garçons, Paul et Loïc, sont âgés de 14 ans. Ils étaient hébergés dans une famille d'accueil. C'est la famille qui a constaté la fugue.

Peut-être sont-ils partis à Périgueux ou Bordeaux

Les deux jeunes portent un jogging et baskets de couleurs noires. L'un porte une casquette NIKE de couleur noire avec logo blanc et une doudoune noire. Ils n'ont ni téléphone, ni carte bancaire et aucun document administratif. Selon la gendarmerie, ils pourraient s'être rendus à Périgueux ou Bordeaux..

Si vous avez des éléments, merci de contacter la Brigade de Gendarmerie de ST ASTIER ou faire le 17.