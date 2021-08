Dordogne : la jeune fille qui a sauvé un enfant de la noyade va recevoir la médaille de la ville

La mairie de Mussidan va remettre la médaille de la ville à la jeune fille de 13 ans qui a sauvé un petit garçon de la noyade dimanche matin, près du pont qui enjambe l'Isle. Les pompiers parlent d'un geste "héroïque" de l'adolescente.

La jeune fille n'hésite pas à se mettre à l'eau

Le petit garçon de 4 ans a l'habitude de jouer sous le pont près de l'eau. Mais dimanche, vers 11 heures, il est trop près et il glisse dans l'Isle 20 à 30 cm plus bas. L'eau fait au moins 80 cm de profondeur, c'est beaucoup pour un tout petit. Selon le récit du maire de Mussidan Stéphane Triquart, la jeune fille passait sur le pont avec sa mère quand elle l'a vue. Elle est descendue à toute allure pour le récupérer, n'hésitant pas une seconde à se mettre à l'eau.

Un geste "héroïque" selon les pompiers

Sa mère la rejoint et toutes deux remontent le petit garçon. Les secours, arrivés sur place l'examinent. Il est apparemment sain et sauf et peut retrouver son père, tout comme la jeune fille et sa mère, qui en sont quittes pour un bon bain. Personne n'a eu besoin d'aller à l'hôpital. Pour le maire de Mussidan, ce geste héroïque, a permis, c'est sûr, de sauver le petit garçon qui aurait perdu pied dans l'eau. Stéphane Triquart cherche donc à identifier cette adolescente pour lui remettre une récompense au nom de la commune.