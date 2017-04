Dordogne : la justice ordonne l'expulsion des zadistes de Beynac

Le tribunal de grande instance de Bergerac ordonne ce mardi matin l'expulsion des zadistes du chantier de contournement de Beynac en Dordogne. Trois personnes étaient assignées en référé pour occupation illégale de terrains appartenant au département.

Le tribunal de grande instance de Bergerac a décidé d'ordonner l'expulsion des zadistes installés sur le chantier du contournement de Beynac en Dordogne. Le tribunal a fait connaître sa décision ce mardi matin. Trois personnes étaient assignées en référé pour occupation illégale de terrains situés à Castelnaud-le-Chapelle et appartenant au conseil départemental de la Dordogne. Le tribunal ordonne donc leur expulsion ainsi que celle " de toute autre occupant".

Au début du mois de mars, un rassemblement avait eu lieu devant le palais de justice de Bergerac pour soutenir les opposants au contournement routier de la commune de Beynac, célèbre notamment pour son château médiéval. Plusieurs manifestations avaient également eu lieu sur place pour protester contre la décision du conseil départemental, maître d'oeuvre du chantier.

Les occupants ne devront pas payer d'astreinte financière

Si le jugement est exécutable immédiatement, le tribunal de grande instance de Bergerac n'a cependant assorti son jugement d'aucune contrainte ou astreinte. Le conseil départemental avait demandé une astreinte de 300 euros par jour d'occupation à partir de la date de la condamnation.

Le feuilleton judiciaire pourrait bien se poursuivre

Contacté ce mardi matin, Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne, estime que" le tribunal a donné raison au conseil départemental et que ce qui importe c'est que les gens qui font des choses illégales soient condamnés". Interrogé sur un recours à la force publique pour faire exécuter le jugement, le patron du département se dit confiant " les occupants illégaux finiront par partir...si ils restaient je referai constater l'occupation par huissier et la justice se prononcera une nouvelle fois". Le feuilleton de l'occupation du chantier de Beynac pourrait donc durer encore un certain temps.