Dordogne : la mairie de Colombier fermée après une tentative d'incendie

La mairie de Colombier au sud de Monbazillac en Bergeracois va rester fermée pendant au moins une semaine. Les murs du bâtiment sont recouverts de suie après un incendie suspect. Dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 décembre, un ou des individus ont mis le feu à la boite aux lettres de la porte de la mairie.

Une classe de l'école maternelle en partie recouverte de suie

Il n'y a pas eu de propagation mais le feu a dégagé beaucoup de fumée et la mairie ne peut pas rouvrir en l'état. "Il y a de la suie partout, dans la salle du conseil, la mairie et un peu dans la classe de maternelle qui est accolée à la salle du conseil. Sans parler de l'odeur," Christophe Mamont, le maire de cette petite commune de 200 habitants. Il va falloir faire venir une entreprise spécialisée pour nettoyer la mairie et les registres. "Ça touche de voir sa mairie dans cet état, même si le maire et le conseil ne sont peut-être pas directement visés. C'est un acte gratuit et idiot." Une plainte a été déposée.

Dans la même nuit, deux autres départs de feux suspects ont eu lieu à La Force, de l'autre côté de Bergerac. Un premier devant un local technique appartenant à la Communauté d'agglomération du Bergerac et un second devant la maison des services publics. Les dégâts ont été limités.