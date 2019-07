Dordogne : la ministre de la justice en visite en prison, dans une unité pour les usagers des drogues

Neuvic, France

La ministre de la Justice Nicole Belloubet est attendue en Dordogne ce mercredi. Elle doit visiter le centre de détention de Neuvic, une prison, ouverte en 1990, qui peut accueillir jusqu'à 392 détenus. Si la garde des sceaux a décidé de s'y rendre en pleine vacances des ministres, c'est parce qu'elle souhaite visiter deux unités expérimentales de la prison. Et pourquoi pas annoncer une généralisation d'initiatives novatrices prises à Neuvic comme l'URUD, l'unité de réhabilitation pour usagers des drogues.

L'URUD de Neuvic est installée au dernier étage de la prison. Elle regroupe entre 5 et 12 détenus. Tous volontaires, tous toxicomanes. L'idée étant de les aider à sortir de leur dépendance par un suivi pendant 6 mois avec des intervenants extérieurs notamment. Apparemment, cela semble fonctionner. L'unité existe en tout cas depuis environ 1 an et a déjà accueilli environ 60 détenus.

La ministre se rendra ensuite au module "Respect" toujours au centre de détention de Neuvic. Un espace réservé aux détenus qui passent un espèce de contrat moral avec les surveillants. Contre des obligations strictes, ils reçoivent un peu plus de liberté. Il doivent par exemple se lever à 7h pétante faire leur lit, leur vaisselle, nettoyer leurs cellules, éteindre à chaque fois les lumières.

En échange, ils accèdent à une relative liberté de circulation dans la prison : ils ont un accès élargi à la salle de lecture, de sport, à la promenade. Et restent assez peu enfermés dans leur cellule. Mais attention : s'ils commettent des impairs, les surveillants leurs retirent des points. Et au bout d'un certain nombre de points perdus, ils retournent en cellule normale.

L'arbre qui cache la forêt ?

Des unités modèles donc.

Mais les syndicats de surveillants comptent rappeler la ministre à une autre réalité. Celle du manque d'effectif à Neuvic (notamment de premiers surveillants), ou encore celle de l'insécurité et des agressions régulières.

"On reçoit des détenus un peu radicalisés, un peu camouflés, on ne le dit pas ouvertement dans notre établissement où nous n'avons pas l'infrastructure et la sécurité pour les prendre en charge, ce qui engendre des grosses problématiques d'agression, malgré un protocole de janvier 2018 sur la mise en place de quartiers spécifiques pour ces détenus" dit Franck Lagana, délégué UFAP à Neuvic

Le syndicat UFAP et le syndicat FO pénitentiaire ont en tout cas demandé une entrevue à la ministre. FO demande notamment que les surveillants soient équipés de pistolets à impulsion électrique. "Cela devient compliqué de gérer certains détenus, si c'est géré par l'encadrement, cela nous évitera de gros problèmes. Les agressions, c'est parce qu'on doit essayer de maîtriser les détenus à mains nues" dit Thierry Dumonteil.