Dordogne : la passagère d'une moto gravement blessée au pied après avoir été percutée par une voiture

L'accident s'est produit dans un virage, expliquent les gendarmes. La voiture et la moto se sont croisées sur la route de l'ancienne poste à Saint-Front-d'Alemps en Dordogne, ce mercredi. D'après les premiers éléments relevés par les militaires, la voiture s'est déportée sur la voie de gauche et a percuté la moto et le pied de la passagère.

Transportée sur l'hôpital de Limoges

Le deux-roues a été déstabilisé, mais le motard et sa passagère ne sont pas tombés. Le conducteur de la moto s'est vite rendu compte que sa passagère était blessée. Il s'est arrêté, tout comme le conducteur de la voiture.

La passagère de la moto, âgée de 44 ans d'après les pompiers, a été transportée sur l'hôpital de Limoges. Elle souffre de plusieurs fractures au pied, mais son pronostic vital n'est pas engagé.