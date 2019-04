Dordogne : La police met en garde contre les arnaques aux dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Périgueux, France

Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris lundi 15 avril, des centaines d'appels aux dons ont été lancés partout en France et même à l'étranger. La police de Dordogne met donc en garde contre ceux qui seraient tentés d'en bénéficier pour leur compte personnel.

Le plus gros risque se trouve sur internet

"Par sécurité, il est préférable de faire son don sur un site réputé pour sa fiabilité" met en garde le commandant Thierry Bourron, chef d'état major et chargé de la communication pour la police nationale de Dordogne. "L'adresse à retenir, est celle de la Fondation du patrimoine" ajoute-t-il: don.fondation-patrimoine.org. Il est important de vérifier à la connexion que l'on est sur le site correspondant à l'adresse et que la connexion est sécurisée avec "https" et le symbole du petit cadenas.

"Attention également aux dons sollicités par SMS et comportant un lien" précise Thierry Bourron. Ces liens peuvent permettre de récupérer des versements ou des données personnelles. Les dons officiels par SMS peuvent se faire en envoyant "DON" au 92500 et sont limités à cinq euros à chaque message. Enfin, il est conseillé de ne jamais donner d'espèces, et de ne pas répondre aux éventuelles collectes sur la voie publique.

Les personnes âgées sont des cibles de choix

"Les seniors, sont particulièrement appelés à la vigilance" insiste Thierry Bouron, rappelant "que les personnes âgées sont souvent des cibles de choix dans ce contexte. D'abord parce que les seniors sont souvent peu familiers du numérique, ensuite parce qu'ils sont sensibles à la cause et désireux de contribuer et enfin parce qu'ils sont parfois plus influençables" conclut-il. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à composer le 17.