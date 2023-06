Dordogne : la police retrouve neuf kilos de drogue dans la chambre d'un lycéen de Périgueux

Les policiers ont mené une enquête de près de six mois pour confondre l'adolescent, mis en examen pour trafic de drogue (photo d'illustration).

Quand les enquêteurs du "groupe stups" de la police de Périgueux débarquent au domicile des parents pour une perquisition, mercredi, le père et la mère tombent des nues. Dans la chambre de leur fils lycéen, les policiers ouvrent des sacs plastiques dissimulés sous le lit, et à d'autres endroits de la chambre. A l'intérieur, de la drogue. Une quantité impressionnante. Pas moins de neuf kilos, de la résine de cannabis, de l'herbe, mais aussi deux kilos d'héroïne.

L'enquête des policiers a débuté il y a six mois, dans le froid du mois de décembre dernier. Une équipe de la BAC contrôle une voiture dans le centre-ville de Périgueux, pour une banale infraction routière. Quand les policiers s'approchent, le passager s'enfuit à toutes jambes en emportant avec lui un sac. C'est l'adolescent, encore mineur à l'époque.

Un banal contrôle de police au départ de l'affaire

Le conducteur de 22 ans, resté dans la voiture, est arrêté. Les policiers retrouvent un peu de cannabis dans l'habitacle. Ils se rendent rapidement compte que l'homme au volant est un second couteau. En revanche, ils soupçonnent le fuyard d'être à la tête d'un petit réseau de deal dans les lycées périgourdins et sur les réseaux sociaux.

Le marché est juteux. Mille élèves à Jay de Beaufort, encore plus à Bertran de Born, il y a une clientèle dans les établissement scolaires de Périgueux. Les policiers accumulent méthodiquement des preuves contre lui pendant des mois. Ils réalisent vite que le jeune homme brasse beaucoup de "produit" malgré son jeune âge, et une situation familiale plutôt classique, puisqu'il est scolarisé et que ses deux parents travaillent.

Il assure n'être qu'une "nourrice"

En garde à vue, le garçon refuse d'expliquer comment il s'est procuré une telle quantité de drogue. Les mille euros en liquide retrouvés dans sa chambre ? Les plusieurs téléphones portables ? Il se borne à répondre qu'il n'est qu'une nourrice, c'est-à-dire une personne payée par un trafiquant pour stocker la drogue chez elle.

Le jeune homme de 18 ans et son complice de 22 ans, soupçonné d'avoir aidé à transporter de la drogue, ont été mis en examen par une juge d'instruction de Périgueux ce vendredi 30 juin. L'enquête va continuer, pour comprendre d'où vient la drogue. En attendant, tous les deux sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre.