Dordogne : la police scientifique ne répond plus

Périgueux, Dordogne, France

Les sept agents de la police scientifique de Dordogne vont rester sourds aux appels des deux commissariats du département ce lundi soir, à moins d'être réquisitionnés. Les quatre agents de Périgueux et les trois de Bergerac veulent ainsi alerter l'opinion publique sur leur sort. Les progrès scientifiques et technologiques ont fait évoluer leur métier, mais leur statut lui, n'a pas changé. Ils sont pourtant sollicités de plus en plus fréquemment pour les vols, les violences, les homicides, les autopsies même. Ils sont 2400 en France et souhaitent passer de la catégorie "sédentaire" à la catégorie "active". Ce changement devrait leurs permettre d'avoir les mêmes avantages que les policiers armés , pour les primes ou les départs à la retraite.