Dordogne : Lani, la femelle hippopotame, sera présentée au public samedi à la réserve zoologique de Calviac

Calviac-en-Périgord, France

208 kilos et 60 centimètres.... Rien que ça ! Lani, l'hippopotame pygmée de la réserve zoologique de Calviac-en-Périgord, a beaucoup d'atouts à faire valoir. L'animal, né en Suisse à Bâle en 2014, a vécu les premières années de sa vie au Parc zoologique de Cerza à Lisieux, en Normandie. Après plusieurs heures de route, elle est arrivée lundi 5 août, en fin de journée, en Dordogne. Sur place, un enclos de 1500 m² a spécialement été construit pour l'accueillir. Chaque jour, elle avale l'équivalent de huit kilos de nourriture, essentiellement des végétaux, comme des poivrons ou des endives, mais aussi du foin.

Lani, arrivée lundi 5 août sur le site, vient tout droit du zoo de Cerza, le parc animalier de Normandie © Radio France - Emmanuel Mouton

En présence des soigneurs, ou des quelques personnes qui ont pu l'approcher, elle se cache sous l'eau. Lani est un hippopotame pygmée très solitaire, discret et timide. On retrouve cette espèce dans les zones forestières, particulièrement en Afrique de l'Ouest, comme au Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Liberia.

L'enclos spécialement construit pour l'hippopotame Lani, avec un bassin d'eau douce © Radio France - Manon Leterq

Les visiteurs pourront l'apercevoir samedi 10 août, dès l'ouverture du site. Avec des antilopes qui seront dispatchées sur le terrain, au contact du public.