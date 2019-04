Dordogne : la route départementale 6089 est coupée suite à un accident de la route à Milhac d'Auberoche

Milhac-d'Auberoche, France

Il n'est plus possible d'emprunter la départementale 6089 depuis 11 h suite à un accident de la circulation routière mêlant deux véhicules. Les faits se sont produits au niveau de Milhac d'Auberoche et il fortement recommandé aux automobilistes d'emprunter la déviation en direction de Blis-et-Born. Les gendarmes et les pompiers sont sur place.

Un blessé grave, deux personnes légèrement blessées.

L'accident a impliqué deux véhicules. Une femme de 40 ans est en état grave. Un jeune de 15 ans et un homme de 48 ans ont été plus légèrement blessés.