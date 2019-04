Dordogne : la SPA de Bergerac victime d'un vol en interne

Bergerac

Le vol a été découvert le lundi 25 mars au matin : la secrétaire de la SPA de Bergerac, Géraldine Merlos, a constaté que sa caisse avait été vidée pendant le week-end. Le placard avait été refermé et la clef avait été remise à sa place : le voleur connaissait donc nécessairement l'emplacement de la caisse et de la cachette de la clef.

C'est vraiment quelqu'un très proche de nous, et c'est dramatique pour la confiance" - Nicole Sainjon, présidente de la SPA de Bergerac

Faute de temps le vendredi soir, la secrétaire avait exceptionnellement rangé sa caisse dans son placard, avec la recette d'une semaine de dons et d'adoption, soit environ 8.000 euros. Le bureau et le placard sont restés fermés comme d'habitude pendant le week-end, et lundi matin tout était remis en place et refermé quand le vol a été découvert.

La SPA a déposé plainte dès ce lundi 25 mars ; les enquêteurs ont pris les empreintes des huit salariés et de la vingtaine de bénévoles qui ont accès au bureau, mais pour la présidente Nicole Sainjon "c'est nécessairement quelqu'un très proche de nous, et ça peut remonter très loin, jusqu'à quelqu'un qui a quitté la SPA."

La SPA de Bergerac a perdu 3.000 euros en espèces, sa carte bancaire, et environ 5.000 euros en chèques ; heureusement ceux qui avaient fait un chèque pour leur don ou une adoption en chèque ont pu être contacté.