Conséquence des orages qui se sont abattus sur la Dordogne dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 avril, la toiture d'une maison a pris feu et s'est effondrée. Les quatre occupants n'ont pas été blessés.

Une cellule orageuse très virulente a traversé le Périgord dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 avril. Dans la soirée elle a même apporté de la grêle sur une large partie ouest du département.

En Périgord vert, à Mayac près de Savignac-les-églises, au lieu-dit Dognon, la foudre est tombée sur une maison. Un incendie s'est déclaré. La toiture s'est effondrée et la maison a été quasiment détruite. Le feu s'est même propagé à un restaurant voisin. Les quatre occupants de l'habitation sont sorties seules du bâtiment. Une femme de 87 ans et son fils de 67 ans ont été relogés. Une vingtaine de pompiers avec grande échelle et lances ont été mobilisés sur cette opération.