Dordogne : la ville de Terrasson condamnée à 30.000 euros d'amende pour la noyade du petit Salim

Terrasson-Lavilledieu, France

Le jugement est exactement conformes aux réquisitions de la procureure. La commune de Terrasson est reconnue coupable d'homicide involontaire pour la noyade de Salim dans la piscine municipale. Ce Corrézien de 11 ans était mort coincé au fond du petit bassin de la piscine municipale le 30 juillet 2015, ; sa jambe gauche s'était retrouvée piégée dans une bonde de fond. Cette bonde n’était plus protégée par la grille de protection, qui avait cassé, et la jambe de l'enfant avait été happée par le débit. Aucune responsabilité pénale n'est retenue pour le maire Pierre Delmon, et le directeur des services de la ville est relaxé, comme l'avait demandé la procureure.

Le tribunal correctionnel de Périgueux avait examiné l'affaire le lundi 9 septembre dernier. Aucun représentant de la commune, ni de la famille de Salim, n'était présent au tribunal pour le jugement. La ville de Terrason devraverser 3.000 euros à la famille de l'enfant pour ses frais de justice. Les dommages et intérêts seront fixés plus tard, devant le tribunal administratif de Bordeaux, ou directement si l'assurance de la commune trouve un accord avec la famille.