Dordogne : la ville de Terrasson devant le tribunal pour la noyade du jeune Salim dans la piscine municipale

Ce lundi la ville de Terrasson, par l'intermédiaire de son maire et son directeur technique comparaissent devant le tribunal correctionnel de Périgueux suite à la noyade mortelle du jeune Salim en juillet 2015. Le petit garçon de 11 ans originaire de Corrèze s'était noyé dans la piscine municipale.

24000 Périgueux, France

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Périgueux cherchent à établir les responsabilités dans l'affaire de la noyade du jeune Salim à la piscine de Terrasson-Lavilledieu en Dordogne en juillet 2015. La ville de Terrasson, représentée par son maire, Pierre Delmon et son directeur technique sont poursuivis pour homicide involontaire et blessures involontaires ( pour des blessures au dos dont a été victime un cousin de la jeune victime).

Salim savait nager mais sa jambe est restée coincée dans une grille au fonds de la piscine

Le 30 juillet 2015, le jeune Salim 11 ans s'est noyé dans moins d'un mètre d'eau dans le bassin pour enfants de la piscine municipale. Le petit garçon originaire de Corrèze savait nager mais sa jambe gauche est restée coincée dans la grille d'évacuation au fonds de la piscine. Il a été impossible de le secourir à temps. L'affaire avait provoqué une vive émotion dans les terrassonais.

La maman de Salim : " je n'ai aucune haine contre la ville de Terrasson"

Les débats portent notamment sur la grille de cette bonde qui avait été installée il y a près de 20 ans et qui n'aurait plus était en état. Ce lundi matin, le tribunal a également entendu la mère du jeune Salim qui a dit " n'avoir aucune haine contre la ville de Terrasson". Un témoignage très émouvant où cette maman est venue dire que son fils était un bon nageur et un enfant responsable.

La grille était-elle ou pas en bonne état ?

Ce lundi matin également, les débats ont été très techniques. Le tribunal a entendu un expert de la région bordelaise, Roland Claverie . Il a notamment montré la grille existante et celle qui aurait du être en place.

L'expert Roland Claverie chargé d'établir si la grille était en bon état ou pas © Radio France - Mickaël Chailloux

A gauche la bonde qui était en place, à droite celle qui aurait du être installée. © Radio France - Mickaël Chailloux

Les débats se poursuivront toute la journée.