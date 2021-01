Dordogne : le boulanger de Château-l'Évêque alerte sur la multiplication des arnaques de "vol au rendez-moi"

La technique n'est pas nouvelle mais elle semble revenir en force ces derniers jours. Mardi matin, la boulangerie Teillet à Château-l'Évêque a été la cible d'un "vol au rendez-moi". Le principe est simple. "La personne achète une baquette, relate le gérant Jean-Jacques Teillet. Elle donne un billet de 20 €. Et au moment où nous rendons la monnaie, la personne dit qu'elle a finalement l'appoint. C'est comme ça qu'elle _arrive à reprendre son billet et la monnaie._" Cette fois-ci, la vendeuse a réussi à voir l'arnaque à temps.

Au moins trois tentatives d'arnaques mardi

Dans la même journée de mardi, un autre commerçant du bourg de Château-l'Évêque a été la cible d'un "vol au rendez-moi". Egalement, la vendeuse du dépôt de la boulangerie Teillet à Champcevinel a raconté avoir été victime de ce même subterfuge.

Toutes ces tentatives d'arnaques ont échoué. Mais Jean-Jacques Teillet veut alerter ses confrères. "On vit déjà une période dure, il est donc important de faire attention et d'être vigilant. Mardi, ceux qui ont tenté de commettre ces arnaques étaient sur Château-l'Évêque et ses alentours, aujourd'hui ils sont peut-être ailleurs. Et c'est sûr que certains ont dû se faire avoir."

Jean-Jacques Teillet a également alerté la gendarmerie. Les forces de l'ordre l'ont entendu ce mercredi pour tenter de recueillir des informations sur les auteurs de ces "vols au rendez-moi".