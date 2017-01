Dordogne : le braqueur du Sporting de Boulazac condamné à un an de prison dont six avec sursis

Il avait tenté de braquer la caisse du bar le Sporting à Boulazac le 20 novembre dernier. Il s'en était aussi pris à un tabac presse à Trélissac. Un homme de 42 ans a été condamné à un an de prison dont six avec sursis et une obligation d’indemniser les victimes. Il a été maintenu en détention.

Le braqueur du Sporting de Boulazac a été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis par le tribunal correctionnel de Périgueux. Le 20 novembre dernier ce Périgourdin de 42 ans avait tenté de braquer la caisse du bar le Sporting à Boulazac en menaçant le serveur avec un canif. Un peu plus tôt, il avait également dérober quelques centaines d'euros toujours avec le même procédé, le tabac presse le Lanthenay à Trélissac.

"Aujourd'hui, ça fait peur de continuer à travailler" Thierry Nardou le patron du Sporting de Boulazac

Le braqueur avait été placé en hôpital psychiatrique, puis en prison. Il va donc y rester puis il devra payer 2200 euros au patron du Sporting et 1400 euros à celui du Lanthenay à Trélissac. Mais également à toutes les autres victimes qu'il avait menacé lors de cette folle soirée. A noter qu'il n'avait jamais eu à faire à la justice, son casier était vierge. L'expert psychiatrique avait relevé des troubles schizophréniques mais pas suffisamment dirons-nous pour éviter de passer un tribunal correctionnel.