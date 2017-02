Dordogne : "Le braqueur m'attendait dehors avec un couteau". Jocelyne, patronne d'un bar tabac

La patronne du bar-tabac du pont de Lalinde a été braquée ce mercredi soir, à la fermeture de son établissement. Le braqueur l'attendait à la sortie avec un couteau

"Il m'a dit pose le sac ! pose le sac !" Jocelyne, la cinquantaine, est encore un peu secouée le lendemain du braquage de mercredi soir. Alors qu'elle baisse le rideau de son bar-tabac, le bar du Pont de Lalinde, un homme l'attend caché derrière sa voiture. Armé d'un couteau, l'homme tout "emmitouflé" lui hurle dessus : "Pose ton sac ! Pose ton sac !" Jocelyne, commerçante depuis toujours à Lalinde n'a préféré rien faire. "Avec tout ce qu'on entend, les braquages de tabac. Je lui ai laissé le sac avec à l'intérieur les recettes de la journée, soit plusieurs milliers d'euros."

"Je n'ai rien fait, je suis restée fixée sur son couteau !" - Jocelyne, la gérante du bar-tabac.

Le héros

A ce moment-là, un automobiliste traverse le pont de Lalinde et assiste à la scène. Il fait marche arrière et poursuit le braqueur. Le voleur effrayé s'enfuit laissant derrière lui son butin. Une enquête est toujours en cours et les gendarmes recherchent toujours le braqueur.

La patronne elle est retournée au travail. "Ca va mieux mais sur le moment j'ai eu très peur, c'était impressionnant. Maintenant, je ferais plus attention à mes arrières."