Dordogne : le bureau de tabac de Sorges victime d'un cambriolage

Sorges, France

Le bureau de tabac "Le Sorges" situé en bordure de nationale 21 à Sorges a été cambriolé tôt dans la matinée, vers 3 heures ce mercredi 28 août. C'est le sixième cambriolage depuis 2013 pour cet établissement dont le premier pour le nouveau propriétaire arrivé en 2016.

Une attaque éclair

L'attaque aura duré à peine cinq minutes. Cagoulés et gantés, la bande désosse le rail du rideau de fer à l'aide d'un outil puis lève le rideau pour démonter la vitre de la porte. Les malfrats passent à travers la porte, sans forcer la poignée ni la serrure. Les individus se dirigent alors derrière le comptoir et s'en prennent au tiroir-caisse pour repartir avec quelques centaines d'euros et des cartouches de cigarettes. La réserve a été épargnée par la visite.

Le rail du rideau en fer a été soulevé par les malfrats © Radio France - Macipsa Aït

La vitre de la porte d'entrée a été soigneusement retirée © Radio France - Macipsa Aït

Les gérants ont tout vu... à distance

Les gérants dormaient paisiblement dans leur maison en Corrèze. Quand tout à coup, le couple est réveillé par la sonnerie de leur téléphone : la société de gardiennage les avise qu'un cambriolage est en cours dans leur tabac-presse à Sorges en Dordogne. Depuis leur smartphone et grâce à la vidéo-surveillance, les victimes observent la scène et parviennent à l'enregistrer.

Les gendarmes sont aussitôt avertis et arrivent rapidement sur les lieux pour constater et procéder à la police technique et scientifique. Les patrons du bureau de tabac ont déposé plainte à la gendarmerie avec photos et vidéos à l'appui.